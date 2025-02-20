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42-летний Кержаков опроверг, что может возобновить карьеру: «Видимо, про меня больше нечего писать»

Александр Кержаков опроверг, что может возобновить карьеру игрока.

«РБ Спорт» сообщил, что 42-летний экс-футболист сборной России не исключает для себя такого варианта во время паузы в тренерской карьере. Однако Кержаков опроверг возможное возобновление карьеры.

«Разговоры о том, что я могу возобновить карьеру футболиста? Видимо, про меня больше нечего писать. Не знаю, как еще такую новость прокомментировать. Это единственное, что могу сказать», – сказал Кержаков Sport24.

Напомним, Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Его последним клубом был «Зенит».

Затем Александр работал в качестве тренера системе юношеских сборных России, а затем в профессиональных командах России, Кипра, Сербии и Казахстана. Последней командой Кержакова был казахстанский «Кайрат».

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoАлександр Кержаков
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoЗенит
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