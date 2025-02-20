«Ждем Глебова». Тюкавин о возможном переходе хавбека в «Динамо»
Константин Тюкавин заявил, что в «Динамо» ждут Данилу Глебова.
После тренировки форварду бело-голубых задали вопрос: «Константин, в двух словах что скажете?»
«Ждем Глебова», – ответил Тюкавин.
Ранее сообщалось, что Глебов прошел медосмотр и подписал 5-летний контракт с «Динамо». «Ростов» получит за футболиста 8 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
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