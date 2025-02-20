«Ждем Глебова». Тюкавин о возможном переходе хавбека в «Динамо»

Константин Тюкавин заявил, что в «Динамо» ждут Данилу Глебова.

После тренировки форварду бело-голубых задали вопрос: «Константин , в двух словах что скажете?»

«Ждем Глебова», – ответил Тюкавин.

Ранее сообщалось , что Глебов прошел медосмотр и подписал 5-летний контракт с «Динамо ». «Ростов » получит за футболиста 8 млн евро.