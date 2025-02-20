«Слишком легко для «Реала». Как только уровень соперника повышался, «Манчестер Сити» не мог справиться с этим». Анри о матче ЛЧ
Тьерри Анри высказался о поражении «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Английский клуб выбыл из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей, уступив «Реалу» (3:6 по сумме двух матчей).
«По этому сезону мы видели, что каждый раз, когда уровень немного повышался, то «Манчестер Сити» не мог справиться с этим.
Как только появлялся ритм, появлялась агрессия со стороны соперника, «Ман Сити» не мог справиться с этим. Это было слишком легко для «Реала».
«Манчестер Сити» был великолепен на протяжении многих сезонов. Если какой-либо команде и можно сделать скидку за неудачный сезон, то это «Ман Сити», – сказал бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри в интервью CBS Sports.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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