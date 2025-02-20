Анчелотти о том, заткнул ли «Реал» критиков: «Это невозможно. Всегда найдется тот, кто ткнет тебя, поэтому рты не замолчат. Никогда»
Карло Анчелотти ответил на вопрос о критиках «Реала».
Мадридский клуб выиграл 3:1 у «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. «Мадрид» прошел в 1/8 финала турнира при счете 6:3 по сумме двух игр.
– Этот «Реал Мадрид» заткнул рты [критикам]?
– Это невозможно. Не получится выиграть каждый матч.
Всегда найдется тот, кто ткнет тебя, поэтому рты не замолчат. Никогда. Но все в порядке, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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