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  • Анчелотти о том, заткнул ли «Реал» критиков: «Это невозможно. Всегда найдется тот, кто ткнет тебя, поэтому рты не замолчат. Никогда»
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Анчелотти о том, заткнул ли «Реал» критиков: «Это невозможно. Всегда найдется тот, кто ткнет тебя, поэтому рты не замолчат. Никогда»

Карло Анчелотти ответил на вопрос о критиках «Реала».

Мадридский клуб выиграл 3:1 у «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. «Мадрид» прошел в 1/8 финала турнира при счете 6:3 по сумме двух игр.

– Этот «Реал Мадрид» заткнул рты [критикам]?

– Это невозможно. Не получится выиграть каждый матч.

Всегда найдется тот, кто ткнет тебя, поэтому рты не замолчат. Никогда. Но все в порядке, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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