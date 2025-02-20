По 3 клуба из Англии, Испании и Германии сыграют в 1/8 финала ЛЧ. У Франции и Нидерландов по 2 команды, у Италии – только «Интер»

Больше половины клубов 1/8 финала ЛЧ – из Англии, Испании и Германии.

По три представителя этих стран вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. По две команды у Франции и Нидерландов. От Италии, Португалии и Бельгии сыграет по одному клубу.

Англия : «Ливерпуль », «Арсенал », «Астон Вилла »;

Испания : «Реал», «Барселона», «Атлетико»;

Германия : «Бавария», «Байер», «Боруссия» Дортмунд;

Франция : «ПСЖ», «Лилль»;

Нидерланды : ПСВ, «Фейеноорд»;

Италия : «Интер»;

Португалия : «Бенфика»;

Бельгия : «Брюгге».

Все участники 1/8 финала ЛЧ – кто с кем может сыграть? Точно будут мегапары