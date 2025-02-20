По 3 клуба из Англии, Испании и Германии сыграют в 1/8 финала ЛЧ. У Франции и Нидерландов по 2 команды, у Италии – только «Интер»
Больше половины клубов 1/8 финала ЛЧ – из Англии, Испании и Германии.
По три представителя этих стран вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. По две команды у Франции и Нидерландов. От Италии, Португалии и Бельгии сыграет по одному клубу.
Англия: «Ливерпуль», «Арсенал», «Астон Вилла»;
Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико»;
Германия: «Бавария», «Байер», «Боруссия» Дортмунд;
Франция: «ПСЖ», «Лилль»;
Нидерланды: ПСВ, «Фейеноорд»;
Италия: «Интер»;
Португалия: «Бенфика»;
Бельгия: «Брюгге».
Все участники 1/8 финала ЛЧ – кто с кем может сыграть? Точно будут мегапары
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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