Победитель пары «Реал» – «Ман Сити» выигрывал ЛЧ в трех предыдущих розыгрышах. Испанцы выбили англичан в этом сезоне

«Реал» может продолжить специфическую победную традицию в этом сезоне.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Манчестер Сити» (3:2 и 3:1) в стыковых матчах Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала.

Эти клубы встретились в плей-офф в четвертом сезоне подряд. В трех предыдущих случаях тот, кто брал верх в этом противостоянии, в итоге становился победителем турнира: в 2024-м и 2022-м – «Реал», в 2023-м – «Ман Сити ».

То же самое произошло в сезоне-2015/16: мадридцы обыграли «горожан» в полуфинале и в итоге завоевали трофей. А вот в 2020-м «Сити» выиграл у «Реала », но уже на следующей стадии вылетел сам.