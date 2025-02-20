Победитель пары «Реал» – «Ман Сити» выигрывал ЛЧ в трех предыдущих розыгрышах. Испанцы выбили англичан в этом сезоне
«Реал» может продолжить специфическую победную традицию в этом сезоне.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Манчестер Сити» (3:2 и 3:1) в стыковых матчах Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала.
Эти клубы встретились в плей-офф в четвертом сезоне подряд. В трех предыдущих случаях тот, кто брал верх в этом противостоянии, в итоге становился победителем турнира: в 2024-м и 2022-м – «Реал», в 2023-м – «Ман Сити».
То же самое произошло в сезоне-2015/16: мадридцы обыграли «горожан» в полуфинале и в итоге завоевали трофей. А вот в 2020-м «Сити» выиграл у «Реала», но уже на следующей стадии вылетел сам.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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