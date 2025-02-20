Президент «Урала» о контракте Селихова: «Может, летом у Саши «Барселона» появится или еще кто-то – так здорово отыграет. Обсудим в конце сезона»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о подписании Александра Селихова.

Экс-голкипер «Спартака» подписал с екатеринбургским клубом контракт до конца текущего сезона.

– У Селихова были предложения из Мир РПЛ, но он все-таки перешел в «Урал». Как удалось убедить присоединиться именно к вам?

– Этот вопрос лучше адресовать Саше. Не могу точно за него сказать. Но Селихову нравится наша команда. Он играл в Перми, привык, например, к климату. Возможно, поэтому он выбрал «Урал».

– Почему Селихов заинтересовал клуб?

– Саша – опытный вратарь, который играл в Лиге чемпионов, становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны. Мы довольны, что он пришел в «Урал». И наши молодые вратари будут быстрее расти рядом с Селиховым.

– Контракт Селихова рассчитан до конца сезона. А есть автоматическое продление в случае выхода «Урала» в РПЛ?

– Автоматического продления нет. После окончания сезона мы сядем и будем разговаривать. Саша пришел помочь нашей команде выйти в РПЛ. Дай бог, это получится. Тогда уже сядем, обсудим.

Может, летом у Саши «Барселона» появится или еще кто-то – так здорово отыграет. Поэтому загадывать пока рано. Но клуб, думаю, будет не против [продления контракта], – сказал Иванов.

После 21 тура «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.