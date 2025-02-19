Экс-вратарь «Спартака» Селихов перешел в «Урал»
Александр Селихов перешел в «Урал».
Клуб из Екатеринбурга, идущий 3-м в Мелбет Первой лиге, объявил о подписании контракта с экс-голкипером «Спартака». Селихов будет выступать под 57-м номером.
«Спартак» расторг контракт с Селиховым в январе. Вратарь выступал за московский клуб с 2017 года.
Фото: t.me/fc_uralEkb
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Урала»
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