Экс-вратарь «Спартака» Селихов перешел в «Урал»

Александр Селихов перешел в «Урал».

Клуб из Екатеринбурга, идущий 3-м в Мелбет Первой лиге, объявил о подписании контракта с экс-голкипером «Спартака ». Селихов будет выступать под 57-м номером.

«Спартак» расторг контракт с Селиховым в январе. Вратарь выступал за московский клуб с 2017 года.

Фото: t.me/fc_uralEkb