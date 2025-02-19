«Ростов» и «Урал» предлагали Селихову зарплату 3 млн рублей в месяц. Вратарь выбрал контракт с Екатеринбургом до конца сезона, чтобы найти другой клуб летом (Иван Карпов)
Инсайдер Иван Карпов разъяснил, почему Александр Селихов перешел в «Урал».
«Селихов выбрал Шатова, а не Карпина из-за срока контракта: зарплату «Ростов» и «Урал» давали одинаковую – 3 млн рублей в месяц. Но если южане предлагали заключить 3-летний контракт, то Александр хотел договор лишь до конца сезона, чтобы летом найти себе клуб поинтересней.
В результате на такие условия согласился «Урал», который рвется назад в Мир РПЛ. По деньгам же разницы нет», – написал Карпов в своем телеграм-канале.
В «Урале», в свою очередь, подтвердили, что контракт с 30‑летним вратарем рассчитан до лета.
«Пока контракт рассчитан до конца сезона, а дальше будет зависеть от успехов выступления клуба», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости