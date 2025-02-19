«Ростов» и «Урал» предлагали Селихову зарплату 3 млн рублей в месяц. Вратарь выбрал контракт с Екатеринбургом до конца сезона, чтобы найти другой клуб летом (Иван Карпов)

Инсайдер Иван Карпов разъяснил, почему Александр Селихов перешел в «Урал».

«Селихов выбрал Шатова , а не Карпина из-за срока контракта: зарплату «Ростов » и «Урал» давали одинаковую – 3 млн рублей в месяц. Но если южане предлагали заключить 3-летний контракт, то Александр хотел договор лишь до конца сезона, чтобы летом найти себе клуб поинтересней.

В результате на такие условия согласился «Урал», который рвется назад в Мир РПЛ . По деньгам же разницы нет», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

В «Урале», в свою очередь, подтвердили, что контракт с 30‑летним вратарем рассчитан до лета.

«Пока контракт рассчитан до конца сезона, а дальше будет зависеть от успехов выступления клуба», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Экс-вратарь «Спартака» Селихов перешел в «Урал»