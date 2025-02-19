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26-летний Мбаппе набрал 500 очков по системе «гол+пас» – 358 голов, 142 ассиста

Килиан Мбаппе поучаствовал в 500 голах к 26 годам.

Сегодня форвард «Реала» сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0, перерыв).

26-летний француз набрал 499-е и 500-6 очки по системе «гол+пас» в карьере за клубы и сборную. У него 358 голов и 142 результативные передачи.

Подробно со статистикой Мбаппе, игравшего также за «Монако» и «ПСЖ», можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
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