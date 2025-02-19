26-летний Мбаппе набрал 500 очков по системе «гол+пас» – 358 голов, 142 ассиста

Килиан Мбаппе поучаствовал в 500 голах к 26 годам.

Сегодня форвард «Реала » сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити » (2:0, перерыв).

26-летний француз набрал 499-е и 500-6 очки по системе «гол+пас» в карьере за клубы и сборную. У него 358 голов и 142 результативные передачи.

Подробно со статистикой Мбаппе , игравшего также за «Монако » и «ПСЖ », можно ознакомиться здесь .