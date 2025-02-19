26-летний Мбаппе набрал 500 очков по системе «гол+пас» – 358 голов, 142 ассиста
Килиан Мбаппе поучаствовал в 500 голах к 26 годам.
Сегодня форвард «Реала» сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0, перерыв).
26-летний француз набрал 499-е и 500-6 очки по системе «гол+пас» в карьере за клубы и сборную. У него 358 голов и 142 результативные передачи.
Подробно со статистикой Мбаппе, игравшего также за «Монако» и «ПСЖ», можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости