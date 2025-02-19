Эндрик и его агенты обсудят будущее форварда по окончании сезона. Возможен вариант с арендой
Эндрик определится с будущим по окончании сезона.
18-летний нападающий принял участие в 22 матчах «Реала» в текущем сезоне и провел на поле в общей сложности 400 минут.
Как пишет As, игрок и его представители ожидали, что у бразильца будет больше игрового времени. В конце сезона они проанализируют ситуацию, чтобы принять решение о будущем Эндрика.
Стороны присматриваются к варианту с переходом в другой-топ клуб на правах аренды, хотя не исключается и полноценный трансфер.
С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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