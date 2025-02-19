Эндрик и его агенты обсудят будущее форварда по окончании сезона. Возможен вариант с арендой

Эндрик определится с будущим по окончании сезона.

18-летний нападающий принял участие в 22 матчах «Реала» в текущем сезоне и провел на поле в общей сложности 400 минут.

Как пишет As, игрок и его представители ожидали, что у бразильца будет больше игрового времени. В конце сезона они проанализируют ситуацию, чтобы принять решение о будущем Эндрика.

Стороны присматриваются к варианту с переходом в другой-топ клуб на правах аренды, хотя не исключается и полноценный трансфер.

С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь .