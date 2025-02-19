Макгинн сыграл рукой в начале второй голевой атаки «Виллы». Арбитр не отменил гол, игроки «Ливерпуля» были недовольны
Перед вторым голом «Астон Виллы» «Ливерпулю» игрок коснулся мяча рукой.
Олли Уоткинс вывел «Астон Виллу» вперед на третьей добавленной к первому тайму минуте, сделав счет 2:1.
В начале атаки мяч попал в руку Джону Макгинну, боровшемуся за мяч с Диогу Жотой.
Арбитр Крэйг Поусон не стал отменять гол из-за этого эпизода. ВАР изучит эпизод и тоже не зафиксировал нарушения.
Игроки «Ливерпуля» остались недовольны решением арбитров.
Скриншот: кадры трансляции
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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