Анчелотти перед матчем с «Сити»: «Ощущение, будто я на скамейке с шипами. «Реал» хочет прессинговать, контролировать игру»

Карло Анчелотти сравнил волнение перед матчами с сидением на пиках.

Тренер «Реала» высказался перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 3:2).

«Ощущение, будто я сижу на скамейке с шипами. К сожалению, к этому никогда не привыкаешь.

Мы хотим прессинговать. В первом матче мы прессинговали как раз нужное количество времени на половине поля соперника. Если этого времени нет, нужно оставаться в низком блоке. Мы хотим контролировать матч.

Я сказал игрокам все, что должен был. Лучше я оставлю это при себе», – сказал Анчелотти.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.