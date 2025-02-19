Анчелотти перед матчем с «Сити»: «Ощущение, будто я на скамейке с шипами. «Реал» хочет прессинговать, контролировать игру»
Карло Анчелотти сравнил волнение перед матчами с сидением на пиках.
Тренер «Реала» высказался перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 3:2).
«Ощущение, будто я сижу на скамейке с шипами. К сожалению, к этому никогда не привыкаешь.
Мы хотим прессинговать. В первом матче мы прессинговали как раз нужное количество времени на половине поля соперника. Если этого времени нет, нужно оставаться в низком блоке. Мы хотим контролировать матч.
Я сказал игрокам все, что должен был. Лучше я оставлю это при себе», – сказал Анчелотти.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Movistar
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости