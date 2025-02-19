Тебас о возможном выходе «Реала» из Ла Лиги: «Это невозможно, и они сами это знают. Слухи рассчитаны на поддержание их стратегии»

Хавьер Тебас отреагировал на слухи о возможном выходе «Реала» из Ла Лиги.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что мадридский клуб на фоне судейских скандалов рассматривает возможность сняться с турнира и перейти в чемпионат другой страны.

«Это обман, это невозможно, и они сами это знают. Существует закон о спорте, который гласит, что испанские клубы должны в обязательном порядке участвовать в национальных соревнованиях.

Эти слухи рассчитаны на поддержание стратегии, которой они придерживаются. Но в какую лигу они перейдут?» – сказал президент Ла Лиги .