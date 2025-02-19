Райт-Филлипс о «Ман Сити»: «Не думаю, что Пепа можно уволить, для него это первый неудачный сезон за всю карьеру. Не назвал бы это кризисом»

Шон Райт-Филлипс высказался о работе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

– Пеп Гвардиола в ноябре продлил свой контракт до 2027 года. В Испании люди постоянно спрашивают, почему ему не грозит увольнение после того, что произошло в этом сезоне. Является ли он неприкосновенным в «Манчестер Сити»?

– Я не думаю, что его можно уволить, это мое личное мнение. Если бы он сделал в любом другом клубе то, что он сделал в «Манчестер Сити», я думаю, доверие к нему было бы таким же. Всем легко говорить о нем как о неприкосновенном, но нужно принять во внимание то, чего он добился в «Манчестер Сити». На мой взгляд, «Манчестер Сити» находится в гораздо лучшем положении благодаря таким людям, как Пеп. Если он неприкосновенен, то он этого заслуживает.

Но я бы не назвал это кризисом, я бы просто сказал, что у людей бывают плохие сезоны, а для Пепа это первый неудачный сезон за всю его карьеру. Этим все сказано и говорит о том, насколько он хорош на самом деле.

В этом сезоне «Манчестер Сити» переживает переходный период из-за травм 13 звезд, так что это нормально, что команда не получит желаемого, пока все снова не наберут кондиции и не начнут играть так, как умеет «Манчестер Сити ». Мы видели элементы и проблески этого, просто нужна стабильность. Как я уже сказал, события развиваются в правильном направлении, – сказал бывший полузащитник «горожан».