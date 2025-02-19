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  • Дини о словах Фердинанда про вылет «МЮ» из АПЛ: «Рио несет полную чушь. 4 матча они выиграют, с «Сити» и «Арсеналом» могут добиться результата. Излишне драматизировать не нужно»
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Дини о словах Фердинанда про вылет «МЮ» из АПЛ: «Рио несет полную чушь. 4 матча они выиграют, с «Сити» и «Арсеналом» могут добиться результата. Излишне драматизировать не нужно»

Трой Дини не думает, что «Манчестер Юнайтед» может вылететь из АПЛ.

Ранее экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд в своем подкасте поделился опасениями по поводу возможного попадания команды в Чемпионшип и предсказал, что они выиграют только один из последних оставшихся матчей Премьер-лиги.

Сейчас команда Рубена Аморима занимает 15-е место в АПЛ, от зоны вылета ее отделяет 12 очков.

«Я думаю, что Рио несет полную чушь по поводу этой ситуации. Думаю, он пытается сказать, что с их нынешним футболом они вряд ли смогут что-либо выиграть. Я просто думаю, что это все еще «Манчестер Юнайтед», они соберутся.

Если вы посмотрите на матчи, которые им осталось сыграть, я предпочту их против «Эвертона» в эти выходные. Я предпочту их «Ипсвичу». Что касается «Арсенала», они уже показали, что могут добиться результата в матчах против них.

«Лестер» они тоже обыграют. «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» – явно сложные соперники, но они уже тоже обыгрывали «Сити». «Вулверхэмптон» они победят. И они обыграют «Вест Хэм», так что уже четыре [матча].

Я просто думаю, что в случае с Рио есть какая-то попытка излишне драматизировать ситуацию, но в этом нет необходимости», – сказал бывший форвард «Уотфорда».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРио Фердинанд
logoИпсвич
logoМанчестер Сити
logoЭвертон
logoНоттингем Форест
logoЛестер
logoАрсенал
logoВест Хэм
logoТрой Дини
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