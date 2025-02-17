Фердинанд опасается вылета «МЮ»: «У команды большие проблемы, лишь «Вулвс» и «Вест Хэм» отделяют ее от зоны вылета. Вы понимаете, насколько мы близки?»

Рио Фердинанд опасается вылета «Манчестер Юнайтед» в Чемпионшип.

«У «МЮ» сейчас большие проблемы. Между моим клубом и зоной вылета только «Вулверхэмптон » и «Вест Хэм ». Вы понимаете, насколько мы близки?

Кто-то сказал, что нам нужно 11 очков, чтобы сохранить место в АПЛ , и я начинаю смотреть сквозь призму этого. Передо мной лежит список предстоящих матчей, и я говорю совершенно серьезно: единственный матч, в котором мы можем чего-то добиться (и я не говорю про победу) – это матч с «Лестером ». Мы несколько раз уже обыгрывали «Лестер», так что это наш клиент.

Обычно ты смотришь на список матчей и видишь, в каких будут набраны очки. Здесь же я не вижу явных возможностей победить. В этом и заключается проблема», – сказал бывший защитник «МЮ » в своем подкасте.