Фердинанд опасается вылета «МЮ»: «У команды большие проблемы, лишь «Вулвс» и «Вест Хэм» отделяют ее от зоны вылета. Вы понимаете, насколько мы близки?»
Рио Фердинанд опасается вылета «Манчестер Юнайтед» в Чемпионшип.
«У «МЮ» сейчас большие проблемы. Между моим клубом и зоной вылета только «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Вы понимаете, насколько мы близки?
Кто-то сказал, что нам нужно 11 очков, чтобы сохранить место в АПЛ, и я начинаю смотреть сквозь призму этого. Передо мной лежит список предстоящих матчей, и я говорю совершенно серьезно: единственный матч, в котором мы можем чего-то добиться (и я не говорю про победу) – это матч с «Лестером». Мы несколько раз уже обыгрывали «Лестер», так что это наш клиент.
Обычно ты смотришь на список матчей и видишь, в каких будут набраны очки. Здесь же я не вижу явных возможностей победить. В этом и заключается проблема», – сказал бывший защитник «МЮ» в своем подкасте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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