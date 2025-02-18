«Обещайте, что я не умру. Не хочу умирать». ЦСКА и Okko показали, что говорил Тороп после травмы головы в игре с «Зенитом»
15 мая 2024 года вратарь ЦСКА не смог доиграть до конца ответный матч с «Зенитом», проходивший в рамках финала пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, по пенальти – 4:5). В 1-м тайме Тороп получил серьезную травму головы в результате столкновения с защитником петербургского клуба Нуралы Алипом.
Во 2-м эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!», премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре Okko, было показано, какие вопросы голкипер задавал медикам в машине скорой помощи.
– Сезон закончился?
– Осталось две игры.
– А счет какой?
– 0:0. Второй тайм начался. Мы тебе будем говорить сейчас.
– Обещайте, что я не умру.
– Что-что?
– Что я не умру.
– Нет, ты не умрешь. Все хорошо. Слав, сто процентов.
– Я не хочу умирать, – ответил футболист.
Отметим, что после восстановления от травмы Тороп провел уже 9 официальных матчей за ЦСКА по ходу сезона-2024/25.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий