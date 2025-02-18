«Обещайте, что я не умру. Не хочу умирать». ЦСКА и Okko показали, что говорил Тороп после травмы головы в игре с «Зенитом»

Владислав Тороп после травмы головы просил медиков не дать ему умереть.

15 мая 2024 года вратарь ЦСКА не смог доиграть до конца ответный матч с «Зенитом», проходивший в рамках финала пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, по пенальти – 4:5). В 1-м тайме Тороп получил серьезную травму головы в результате столкновения с защитником петербургского клуба Нуралы Алипом.

Во 2-м эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!» , премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре Okko, было показано, какие вопросы голкипер задавал медикам в машине скорой помощи.

– Сезон закончился?

– Осталось две игры.

– А счет какой?

– 0:0. Второй тайм начался. Мы тебе будем говорить сейчас.

– Обещайте, что я не умру.

– Что-что?

– Что я не умру.

– Нет, ты не умрешь. Все хорошо. Слав, сто процентов.

– Я не хочу умирать, – ответил футболист.

Отметим, что после восстановления от травмы Тороп провел уже 9 официальных матчей за ЦСКА по ходу сезона-2024/25.