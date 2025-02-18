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  • Игорь Акинфеев: «Никогда не буду закрывать кому-то дорогу, рассказывать, что в 68 лет я лучше 20-летнего пацана. Бред сумасшедшего!»
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Игорь Акинфеев: «Никогда не буду закрывать кому-то дорогу, рассказывать, что в 68 лет я лучше 20-летнего пацана. Бред сумасшедшего!»

Игорь Акинфеев рассказал, как он делит роли с молодыми вратарями в ЦСКА.

В мае прошлого года московский клуб трижды встречался с «Зенитом». Первая игра финала пути РПЛ в Фонбет Кубке России завершилась со счетом 1:1. Затем ЦСКА одержал победу в рамках 28-го тура Мир Премьер-лиги (1:0). Ответный кубковый матч привел к вылету москвичей (0:0, по пенальти – 4:5). Акинфеев не выходил на поле ни в одной из этих игр.

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, каким было состояние голкипера перед ответным кубковым матчем с «Зенитом».

«У Игоря было воспаление сухожилия в стопе. К игре ситуация улучшилась. При необходимости он, в моем понимании, был готов играть. Но тренер принимает решения – мы их не комментируем», – описал ситуацию Безуглов в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».

Игорь Акинфеев объяснил, почему он не вышел в стартовом составе на ответный кубковый матч с «Зенитом».

«В принципе, игра чемпионата показала, что Слава [Тороп] сыграл достаточно хорошо. И через три-четыре дня – клянусь, даже если бы я был здоров, смысла не было менять. По одной простой причине: человек сыграл хорошо.

Вы что думаете, он сыграет 12 матчей, а тут пенсионер (Акинфеев имеет в виду себя – Спортс”): «Дай-ка я сыграю в финале!»

Да нет, конечно! Я никогда не буду закрывать кому-то дорогу или рассказывать, что в 68 лет я лучше 20-летнего пацана. Бред сумасшедшего вообще!» – сказал капитан ЦСКА.

Когда Владислав Тороп получил серьезную травму головы по ходу первого тайма, тренерский штаб Владимира Федотова решил выпустить на замену не Акинфеева, а Владимира Шайхутдинова.

«У нас была договоренность, что я не играю вообще эту игру. Когда вот эта ситуация [с Торопом] случилась, все равно вышел Володя [Шайхутдинов].

Я в перерыве подошел и сказал: если будет серия пенальти, то я готов – здоровый, не здоровый…

Ну, значит, не надо было. Значит, все. Володя отыграл серию пенальти. Весь разговор», – поделился воспоминаниями Акинфеев.

«Знаете, всем хочется всегда горяченького, найти какое-то недопонимание, недоразумение.

Поверьте, мы с [Игорем] Владимировичем [Акинфеевым] эти вопросы и после все обсудили. Здесь абсолютно нет никакого конфликта, никакого недопонимания», – изложил свое видение ситуации Владимир Федотов, работавший с ЦСКА в качестве главного тренера в 2022-2024 годах.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
logoВладимир Шайхутдинов
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