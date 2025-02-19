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  • Тикнизян о тратах в месяц: «У семьи с ребенком 300-350 тысяч в месяц будет уходить на нормальную жизнь. С нашей инфляцией 30-50 тысяч недостаточно, к сожалению»
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Тикнизян о тратах в месяц: «У семьи с ребенком 300-350 тысяч в месяц будет уходить на нормальную жизнь. С нашей инфляцией 30-50 тысяч недостаточно, к сожалению»

Наир Тикнизян рассказал, сколько денег нужно его семье для комфортной жизни.

– Сколько нужно денег семье для нормальной жизни в Москве?

– Буду честен в этом вопросе и постараюсь дать честный ответ. Когда вижу, как некоторые люди отвечают про 30 или 50 тысяч рублей... В наше время, с нашей инфляцией, к большому сожалению, этих денег недостаточно.

Вот если говорить про базовую семью – муж, жена, маленький ребенок, – не затрагивая родственников, которым тоже финансово помогаешь, это 300-350 тысяч рублей в месяц будет уходить на нормальную жизнь. Что я подразумеваю под «нормальной жизнью»: поход в поликлиники, покупку продуктов, передвижение, развлечения.

– Современные футболисты более грамотны в финансовом плане, чем поколения, игравшие в девяностых и нулевых годах?

– Да все спортсмены в этом плане очень слабы, к сожалению. У немногих есть понимание того, как надо рационально тратить деньги, чтобы в будущем они давали тебе пассивный доход. Это недвижимость и деньги под процент. Все понятно, но не все к этому приходят.

И, если честно, если в то время футболисты были не особо грамотные, то сейчас еще хуже, поскольку соблазны только увеличились, и стало больше возможностей расстаться с деньгами. Все вот эти моменты, связанные с вечеринками, какими-то мероприятиями, где присутствует алкоголь и так далее.

Не хочу топить пацанов из футбольного мира, но вот этой грязи стало больше. И как минимум половина на эту грязь ведется – деньги просто уходят, – сказал защитник «Локомотива».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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