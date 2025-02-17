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  • Адиев о трансферах «Спартака» на 30 млн евро: «Зачем такие траты, когда нет еврокубков. Но ты хочешь конкурентоспособную команду – они готовятся отобрать титул у «Зенита»
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Адиев о трансферах «Спартака» на 30 млн евро: «Зачем такие траты, когда нет еврокубков. Но ты хочешь конкурентоспособную команду – они готовятся отобрать титул у «Зенита»

Магомед Адиев поделился мыслями относительно трансферов «Спартака».

– Действительно ли «Спартак» выходит на новый уровень? Имеете ли вы представление о Ливае Гарсии и Пабло Солари?

– В своих клубах они неплохо выступали и хорошо себя зарекомендовали.

«Спартаку», конечно, нужно было усиление. Сейчас они могут видоизмениться. На те позиции, которые надо было, они приобрели игроков.

– Почти 30 миллионов евро за двоих.

– Если рассуждать об этом со стороны, то да, зачем такие траты, когда нет еврокубков.

Но непосредственно когда я работал «Ахмате» и ты участвуешь в этом чемпионате, как ни крути, ты хочешь, чтобы твоя команда была конкурентоспособной.

И если есть такие финансовые возможности у «Спартака», то понятно, что они готовятся под «Зенит», чтобы отобрать у них чемпионский титул, – сказал Магомед Адиев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoМагомед Адиев
logoМатч ТВ
logoПабло Солари
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЗенит
logoЛивай Гарсия
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