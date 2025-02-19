Феликс о целях «Милана» после вылета из ЛЧ: «Остался Кубок Италии, задача в Серии А – финишировать в топ-4. Это может спасти сезон»
Жоау Феликс назвал цели «Милана» на сезон после вылета из Лиги чемпионов.
«Россонери» не смогли выйти в 1/8 финала, уступив «Фейеноорду» по сумме двух стыковых матчей. Первая игра завершилась поражением «Милана» (0:1), в ответной встрече команды сыграли вничью (1:1).
– Каковы ваши цели теперь?
– У нас остался Кубок Италии, мы в полуфинале. Две игры, чтобы добраться до финала, а затем в единственном [финальном] матче может случиться все, что угодно.
Цель в чемпионате – финишировать в топ-4 и попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Это может спасти сезон, – сказал полузащитник «Милана».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TuttoMercatoWeb
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