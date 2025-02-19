Феликс о целях «Милана» после вылета из ЛЧ: «Остался Кубок Италии, задача в Серии А – финишировать в топ-4. Это может спасти сезон»

Жоау Феликс назвал цели «Милана» на сезон после вылета из Лиги чемпионов.

«Россонери» не смогли выйти в 1/8 финала, уступив «Фейеноорду» по сумме двух стыковых матчей. Первая игра завершилась поражением «Милана» (0:1), в ответной встрече команды сыграли вничью (1:1).

– Каковы ваши цели теперь?

– У нас остался Кубок Италии , мы в полуфинале. Две игры, чтобы добраться до финала, а затем в единственном [финальном] матче может случиться все, что угодно.

Цель в чемпионате – финишировать в топ-4 и попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Это может спасти сезон, – сказал полузащитник «Милана ».