Феликс о вылете от «Фейеноорда»: «Милан» разочарован. Все было под контролем, старались забить второй гол, но потом все круто переменилось»

Жоау Феликс высказался после вылета «Милана» из Лиги чемпионов.

«Россонери» сыграли вничью с «Фейеноордом » (1:1) в ответном стыковом матче (первая игра – 0:1).

«Все было у нас под контролем, и мы старались забить второй гол, но потом все круто переменилось. Мы разочарованы», – сказал хавбек «Милана ».