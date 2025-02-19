Феликс о вылете от «Фейеноорда»: «Милан» разочарован. Все было под контролем, старались забить второй гол, но потом все круто переменилось»
Жоау Феликс высказался после вылета «Милана» из Лиги чемпионов.
«Россонери» сыграли вничью с «Фейеноордом» (1:1) в ответном стыковом матче (первая игра – 0:1).
«Все было у нас под контролем, и мы старались забить второй гол, но потом все круто переменилось. Мы разочарованы», – сказал хавбек «Милана».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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