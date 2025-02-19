Варан о «Реале»: «Не знали, как будем играть, выходя на матч – никакой роботизации, это искусство. Мы как гладиаторы или солдаты – каждый без слов понимал, что делать»

Рафаэль Варан высказался о стиле игры «Реала».

«Ощущаешь себя гладиатором или солдатом на задании. Выходя на поле боя, ты готов отдать все ради победы.

Психологически мы никогда не считали себя фаворитами. Мы должны были играть на другом уровне, как это бывает, когда маленькие команды играют с большими. Это смесь скромности – каждый раз нужно было чего-то добиваться – и некоторой самонадеянности. Мы знали свои сильные стороны, но не были слишком самоуверенны. Чуть-чуть сбавить обороты, и все было бы кончено.

Каждый точно знал, что должен делать. Иногда мы прессинговали, иногда нет – по сути, никто не подавал сигнала. В некоторых матчах первые 30 минут чувствовалось, что что-то идет не так, нас блокировали, а пространство было в другом месте. Мы адаптировались без лишних разговоров.

Начиная матч, мы не знали наверняка, как будем играть. Мы не просто играли или прессинговали. Иногда мы атаковали даже тогда, когда не ожидали этого, но видели возможность и пользовались ею.

Мы были очень гибкой командой. Я считаю это искусством. Никакой роботизации, всегда бывают сюрпризы. То, что сработало один раз, может не сработать снова. Всегда приходится изобретать, открывать заново, адаптироваться», – сказал бывший защитник «Реала » и «МЮ».