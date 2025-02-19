  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Варан о «Реале»: «Не знали, как будем играть, выходя на матч – никакой роботизации, это искусство. Мы как гладиаторы или солдаты – каждый без слов понимал, что делать»
19

Варан о «Реале»: «Не знали, как будем играть, выходя на матч – никакой роботизации, это искусство. Мы как гладиаторы или солдаты – каждый без слов понимал, что делать»

Рафаэль Варан высказался о стиле игры «Реала».

«Ощущаешь себя гладиатором или солдатом на задании. Выходя на поле боя, ты готов отдать все ради победы.

Психологически мы никогда не считали себя фаворитами. Мы должны были играть на другом уровне, как это бывает, когда маленькие команды играют с большими. Это смесь скромности – каждый раз нужно было чего-то добиваться – и некоторой самонадеянности. Мы знали свои сильные стороны, но не были слишком самоуверенны. Чуть-чуть сбавить обороты, и все было бы кончено.

Каждый точно знал, что должен делать. Иногда мы прессинговали, иногда нет – по сути, никто не подавал сигнала. В некоторых матчах первые 30 минут чувствовалось, что что-то идет не так, нас блокировали, а пространство было в другом месте. Мы адаптировались без лишних разговоров.

Начиная матч, мы не знали наверняка, как будем играть. Мы не просто играли или прессинговали. Иногда мы атаковали даже тогда, когда не ожидали этого, но видели возможность и пользовались ею.

Мы были очень гибкой командой. Я считаю это искусством. Никакой роботизации, всегда бывают сюрпризы. То, что сработало один раз, может не сработать снова. Всегда приходится изобретать, открывать заново, адаптироваться», – сказал бывший защитник «Реала» и «МЮ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoРафаэль Варан
logoРеал Мадрид
logoтактика
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Феликс о целях «Милана» после вылета из ЛЧ: «Остался Кубок Италии, задача в Серии А – финишировать в топ-4. Это может спасти сезон»
только что
«Холанд будет играть за «Реал». Он не говорил публично, но я знаю, что Эрлинг хотел бы этого». Экс-директор мадридцев Миятович о форварде «Ман Сити»
36 минут назад
В особняке судьи Мунуэры Монтеро есть мурал Месси в форме «Барсы» (OK Diario)
4617 минут назадФото
«Обещайте, что я не умру. Не хочу умирать». Тороп в скорой, злой Акинфеев и прощание с Федотовым – во второй серии документального сериала «Мама, мы – ЦСКА!»
25 минут назадРеклама
Луис Диас хочет перейти в «Барсу» из «Ливерпуля» летом. Агент вингера сообщил об этом Деку (Хосе Альварес)
3026 минут назад
Закрыто дело об оскорблении девочки в футболке Винисиуса фанатом «Атлетико» перед дерби в 2023-м. Суд посчитал недостаточными доказательства преступления
1259 минут назад
«Милан» оштрафует Тео за удаление с «Фейеноордом» в ЛЧ и может продать защитника летом (GdS)
55сегодня, 10:24
«Факел» купит Беляйди Пуси за 100 тысяч долларов у «Шамахы» из Азербайджана (Иван Карпов)
50сегодня, 10:03
Наир Тикнизян: «Зенит» для россиян – это история про деньги, а не футбол. Одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять c ними»
100сегодня, 09:44
Talentus Sports судьи Монтеро делит штаб-квартиру с фирмой доверенного лица Тебаса, повлиявшего на появление ВАР в Ла Лиге. У компании нет сайта и штата сотрудников (El Español)
29сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
35-летний Де Маркос завершит карьеру в конце сезона. Защитник «Атлетика» за 16 лет провел 560 матчей в клубе
342 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» примет «Йокогаму»
21сегодня, 10:00
Томиясу перенес операцию на колене. Защитник «Арсенала» отыграл 6 минут в этом сезоне
7сегодня, 09:55
Селихов прошел медосмотр в «Урале». Команда идет третьей в Первой лиге
11сегодня, 09:46
Слуцкий о «Шанхае» в азиатской ЛЧ: «Доволен выступлениями команды. Игра здесь поможет повысить наш уровень, мы можем стать сильнее»
1сегодня, 09:29
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Канзас-Сити»
3сегодня, 07:54
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
14сегодня, 07:39
Пономарев о том, что ему хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА: «Кто-то за, кто-то – против. Есть далекие от футбола люди, да еще и завистливые. Не реагирую на то, что про меня пишут, но мне не плевать»
9сегодня, 07:27
«ПСЖ» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6сегодня, 07:10
Гнабри о выходе «Баварии» в 1/8 ЛЧ после гола «Селтику» на 94-й: «Настоящая проверка характера. Надеюсь, пройдем до конца – такова наша цель»
6сегодня, 06:58
Рекомендуем