Хюттер о вылете из ЛЧ: «Монако» более 60 минут превосходил «Бенфику» и показал конкурентоспособность. Рад полученному опыту»

Ади Хюттер оценил вылет «Монако» из Лиги чемпионов.

Тренер монегасков высказался после ответного стыкового матча с «Бенфикой» (3:3, первая игра – 0:1).

«Тяжелый матч. Более 60 минут мы превосходили соперника. Не использовали слишком много моментов, тогда как «Бенфика » сыграла очень эффективно. Есть разочарование, грустно покидать турнир.

Мы приобрели здесь превосходный опыт, который пойдет на пользу, особенно он будет способствовать развитию наших молодых игроков. Мы показали конкурентоспособность.

Когда вспоминаю первый тайм, то думаю, что это было потрясающе – настолько внушительно мы выглядели, но не использовали много моментов. Наши характер и дух сильны, так что я рад полученному опыту», – сказал Хюттер .