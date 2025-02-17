Агент Головина об отказе Трубина от рукопожатия: «На дебилов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь»

Агент Александра Головина прокомментировал отказ Анатолия Трубина от рукопожатия.

Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако» Александру Головину перед стыковым матчем за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Ранее Трубин поступил так же, когда команды встречались в общем этапе турнира.

«У Александра довольно устойчивая психика. На дебилов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь.

Сашу это не вывело из строя, в той игре он продемонстрировал хороший уровень игры. У «Монако » случилось обидное удаление в начале второго тайма, что повлияло на исход матча», – сказал Александр Клюев .

Депутат Свищев об отказе Трубина пожимать руку Головину: «Украинская «зомби-машина» побеждает. Спортсменов так запугали, что они даже смотреть в сторону россиян боятся»