Глебов близок к переходу в «Динамо». Позиции москвичей и «Ростова» сблизились («СЭ»)

Данил Глебов в ближайшее время может присоединиться к «Динамо».

«Спорт-Экспресс » сообщает, что в последние дни позиции «Ростова » и московского клуба стали существенно ближе.

«Весьма вероятно», что полузащитник перейдет в состав «Динамо » до закрытия трансферного окна.

Глебов играет за «Ростов» с 2019 года. В этом сезоне у капитана 17 матчей в Мир РПЛ и один забитый гол.

Подробно со статистикой Глебова можно ознакомиться здесь .