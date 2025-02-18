Глебов близок к переходу в «Динамо». Позиции москвичей и «Ростова» сблизились («СЭ»)
Данил Глебов в ближайшее время может присоединиться к «Динамо».
«Спорт-Экспресс» сообщает, что в последние дни позиции «Ростова» и московского клуба стали существенно ближе.
«Весьма вероятно», что полузащитник перейдет в состав «Динамо» до закрытия трансферного окна.
Глебов играет за «Ростов» с 2019 года. В этом сезоне у капитана 17 матчей в Мир РПЛ и один забитый гол.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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