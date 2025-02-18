«Зенит» сделал предложение по хавбеку «Крузейро» Перейре (Central da Toca)
«Зенит» может подписать атакующего полузащитника «Крузейро».
Как сообщает Central da Toca, бразильский клуб получил предложение о трансфере Матеуса Перейры. Сумма, которую готовы заплатить сине-бело-голубые, пока неизвестна.
В 2024 году Перейра провел 34 матча в чемпионате Бразилии, отличившись 8 голами и 7 ассистами. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Central da Toca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем