«Зенит» сделал предложение по хавбеку «Крузейро» Перейре (Central da Toca)

«Зенит» может подписать атакующего полузащитника «Крузейро».

Как сообщает Central da Toca, бразильский клуб получил предложение о трансфере Матеуса Перейры . Сумма, которую готовы заплатить сине-бело-голубые, пока неизвестна.

В 2024 году Перейра провел 34 матча в чемпионате Бразилии, отличившись 8 голами и 7 ассистами. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь .