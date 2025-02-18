Итурральде о судьях в Ла Лиге: «У них стабильное экономическое положение. Они хорошо зарабатывают, но мало кому нравится в арбитраже. Я получал 30 тысяч евро, сейчас – 300»
Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался относительно отношения к судьям в Ла Лиге.
«Я говорил это не раз. Но я самый ярый защитник судей. И я буду таким всю жизнь, потому что это моя семья.
Но сейчас они оказались в ситуации, когда из-за экономической ситуации они не смогут принять меры. Все очень просто.
Это люди, которые очень хорошо зарабатывают на судействе, но которым мало кто нравится в арбитраже – им нравится заниматься судейством. Нужно различать, люблю ли я судейство и люблю ли я арбитраж.
Судьи терпят это из-за сложившейся ситуации. Из-за того, что у них стабильное и стабильное экономическое положение.
Если бы я работал сейчас, то делал то же самое. Я зарабатывал 30 тысяч евро, а сейчас оклады составляют 300 тысяч евро в год», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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