Два игрока команды из Свердловской области умерли из-за отравления неизвестным веществом (Mash)

Причиной смерти футболистов в Свердловской области может быть отравление.

Напомним, в Верхней Пышме во сне скончались два игрока команды «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев и Данил Хилобок, это произошло в один день. СК проводит проверку.

Как пишет The Voice Mag со ссылкой на телеграм-канал Mash, футболисты умерли из-за отравления неизвестным веществом. Его образцы уже отправили на определение наркотического или ядовитого составляющего.

Ранее сообщалось, что причиной смерти спортсменов может быть острая сердечная недостаточность.