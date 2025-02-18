Два игрока команды из Свердловской области умерли из-за отравления неизвестным веществом (Mash)
Причиной смерти футболистов в Свердловской области может быть отравление.
Напомним, в Верхней Пышме во сне скончались два игрока команды «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев и Данил Хилобок, это произошло в один день. СК проводит проверку.
Как пишет The Voice Mag со ссылкой на телеграм-канал Mash, футболисты умерли из-за отравления неизвестным веществом. Его образцы уже отправили на определение наркотического или ядовитого составляющего.
Ранее сообщалось, что причиной смерти спортсменов может быть острая сердечная недостаточность.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Voice Mag
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