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Два игрока команды из Свердловской области умерли во сне в один день. СК проводит проверку

В Верхней Пышме во сне скончались два игрока команды «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев и Данил Хилобок, это произошло в один день. 33-летний Хилобок накануне участвовал в игре чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд и забил 6 голов. 32-летний Журавлев пропускал эту игру из-за перебора желтых карточек.

Родственники спортсменов утверждают, что в обоих случаях произошла остановка сердца во сне.

Свердловское управление СК РФ поводит проверку в связи со смертью футболистов. 

«Следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, а также причины произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказал помощник руководителя СУСК Александр Шульга.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, причиной смерти спортсменов может быть острая сердечная недостаточность. Проблемы с сердцем были только у Журавлева, а Хилобок был полностью здоров.

По мнению экспертов, спровоцировать острую сердечную недостаточность могли энергетики, которые спортсмены могли выпить перед тренировкой, что сильно подняло сердечный ритм, который критически упал во время сна после физических нагрузок.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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