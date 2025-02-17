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Агенты Лоррана просили ЦСКА подписать контракт игрока и агентский договор перед медосмотром. Такого требования раньше не было, оно противоречит регламенту ФИФА – армейцы отказали (Иван Карпов)

Инсайдер Иван Карпов поделился подробностями срыва трансфера Лоррана в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что за 80% прав на 18-летнего полузащитника армейцы собирались заплатить 8 млн евро. Позднее стало известно, что переход бразильца не состоится из-за попытки агентов изменить условия перед вылетом хавбека «Фламенго» на медосмотр.

«Агенты Лоррана требовали сначала подписать контракт игрока, включая агентский договор, а уже потом пройти медосмотр в Турции.

Позавчера поздно вечером ЦСКА и «Фламенго» утрясли все детали трансфера Лоррана за 8 млн евро. Все стороны договорились, чтобы игрок прошел медосмотр в Анталии с армейскими врачами.

Игроку и его окружению были куплены билеты на самолет. Уже после медосмотра должно было состояться подписание контракта с клубом на 4 года с зарплатой 700 тысяч долларов в год. Однако уже в аэропорту представители Лоррана внезапно отказались вылетать из страны, пока армейцы не пришлют подписанный трудовой и агентский договор.

Такого требования до этого не было, и ЦСКА на такое не пошел: в клубе согласились только подписать трансферный лист с «Фламенго», который бы вступил в силу после медосмотра. Но не вместе с трудовым и агентскими договорами, что противоречит регламенту ФИФА, так как непройденный медосмотр не является поводом для расторжения контракта.

После истории с Фуксом у ЦСКА существует трансферный регламент. Невозможно совершить сделку без одобрения врачей. Ранее Безуглов даже прилетал в Бразилию, чтобы ускорить процесс медобследования потенциальных новичков.

Но тогда доступным для медосмотра оказался лишь Алеррандро, который успешно прошел его в Сан-Паулу. В ближайшие часы армейцы должны объявить о трансфере нападающего.

В итоге, когда агенты Лоррана стали менять условия сделки, клуб уведомил «Фламенго», что вынужденно выходит из переговоров.

Учитывая, что ЦСКА видел в Лорране не усиление на весенний отрезок, а перспективное вложение на будущее, то клуб не стал идти на поводу у агентов – такая инвестиция была слишком рискованной», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoЦСКА
logoФламенго
logoпремьер-лига Россия
Лорран Перейра де Соуза
logoвысшая лига Бразилия
Алеррандро
деньги
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