Александр Медведев: «Во многом благодаря системообразующей роли Педро Бразилия выиграла Кубок Южной Америки U20. 8 голевых действий, 1+2 в решающем матче. Дай бог, чтобы в «Зените» играл так же»
«Наш Педро выиграл второй такой титул. В первый раз это было два года назад. На этот раз удалось повторить успех, несмотря на сокрушительное поражение от Аргентины в первом туре. Тем не менее сборная Бразилии набрала ход и выиграла турнир во многом благодаря системообразующей роли Педро.
За девять игр он набрал восемь очков по системе «гол+пас», забил очень важный мяч в решающей встрече с Чили и в том же матче отдал две голевые передачи.
Я смотрел несколько игр, в том числе заключительную с Чили, где все было очень горячо и судьба золотых медалей решалась в концовке. Хочу отметить разнообразную игру Педро, и дай бог, чтобы он, вернувшись в «Зенит», играл так же красиво и результативно», – сказал председатель правления «Зенита».
Бразилия выиграла Кубок Южной Америки U20 в 13-й раз. У Педро 2+6 в 9 матчах
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