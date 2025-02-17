Жемалетдинов о «Зените»: «Падают от любого касания в последнее время. Раньше в Халка сыграешь – сам улетишь. У них были звезды, сейчас не так»

Рифат Жемалетдинов считает, что «Зенит» стал играть хуже в последнее время.

– После домашнего поражения от «Зенита» ты резко по ним прошелся: сказал, что это самый слабый «Зенит» в твоей карьере. Раскроешь мысль?

– Раньше с «Зенитом», особенно в гостях, шансов не было. У них были звезды, настоящие звезды. Сейчас не так.

В последнем матче с ними мы вели игру, не были хуже. Я еще сказал, что они падают от любого касания. Последнее время «Зенит» так и играет.

Раньше в Халка сыграешь – сам улетишь. Сейчас не так, – сказал полузащитник ЦСКА.