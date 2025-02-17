Бразилия выиграла Кубок Южной Америки U20 в 13-й раз. У Педро 2+6 в 9 матчах
Молодежная сборная Бразилии выиграла Кубок Южной Америки U20 во второй раз подряд.
Команда Рамона Менезеса заняла первое место на финальном этапе, набрав 13 очков в 5 матчах.
Бразилия выиграла турнир в 13-й раз. У Уругвая 8 побед, у Аргентины – 5.
По итогам финального этапа путевки на ЧМ-2025 U20 в Чили помимо «селесао» получили Аргентина, Колумбия и Парагвай.
Чили финишировала на Кубке Южной Америки шестой, но сыграет на ЧМ как хозяйка турнира. Уругвай занял 5-е место и не примет участия в чемпионате мира.
В 9 играх прошедшего Кубка Южной Америки на счету вингера сборной Бразилии U20 Педро 2 мяча и 6 ассистов. Сегодня игрок «Зенита» забил гол и сделал 2 результативные передачи в матче с Чили (3:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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