Педро заинтересовал «Васко». Бразильский клуб изучает вариант приобретения вингера «Зенита» (РБ Спорт)

Бразильский клуб проявляет интерес к Педро из «Зенита».

«Васко да Гама» заинтересован в приобретении 19-летнего вингера петербургского клуба, об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что Педро заинтересовал руководство и тренеров «Васко да Гама» . Бразильцы изучают вариант возможного приобретения.

Педро в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки среди молодежных команд. Он забил два гола и сделал шесть передач в девяти матчах турнира.