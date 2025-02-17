Педро заинтересовал «Васко». Бразильский клуб изучает вариант приобретения вингера «Зенита» (РБ Спорт)
Бразильский клуб проявляет интерес к Педро из «Зенита».
«Васко да Гама» заинтересован в приобретении 19-летнего вингера петербургского клуба, об этом сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что Педро заинтересовал руководство и тренеров «Васко да Гама». Бразильцы изучают вариант возможного приобретения.
Педро в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки среди молодежных команд. Он забил два гола и сделал шесть передач в девяти матчах турнира.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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