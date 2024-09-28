Динияр Билялетдинов: «Если клуб АПЛ захочет взять россиянина, ему скажут: «Вы с ума сошли?» У Абрамовича отжали «Челси», какие там футболисты?»
Динияр Билялетдинов не считает возможным переход российского игрока в АПЛ.
– Сегодня трансфер российского футболиста в АПЛ кажется фантастикой?
– Конечно. Там почти нет независимых команд. Почему лига такая дорогая? У них спонсор Sky, дают определенные деньги. Больше политическая история. Деньги тратятся большие.
Захотят взять россиянина, скажут: «Ребята, у нас с ними конфликт, а мы еще будем платить деньги? С ума сошли?» У Абрамовича отжали «Челси» – какие там футболисты? – сказал экс-игрок «Эвертона».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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