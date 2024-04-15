Билялетдинов о жизни в Англии: «Бесплатного ничего нет: ни образования, ни медицины – за все плати. Уровень жизни в Ливерпуле не выше, чем в любом небольшом городке России»

Динияр Билялетдинов сравнил уровень жизни в России и Англии.

В 2009-2012 годах Билялетдинов выступал за ливерпульский « ».

«Поведение москвича и ливерпульца – две огромные разницы. Живут своей отдаленной жизнью, а для меня это было чуждо. Жизнь в Англии недешевая, особенно налог за общественные работы, который ты платишь ежегодно. Не дай Бог, вызовешь пожарных, скорую или полицейских – все входит в эту таксу.

Как в России, бесплатного там ничего нет: ни образования, ни медицины – за все плати. Поэтому уровень жизни в том же Ливерпуле ничуть не выше, чем в любом небольшом городке России. Мы живем в квартирах, а англичане в таунхаусах – комнатушках без особого простора. Маленький садик или дворик – на этом все.

На бумаге англичане получают больше россиян, но по факту они их тратят на все то, что им и приходится. В последнее время много путешествую по регионам России и вижу, что в малых городах есть чем заниматься. Даже в Заполярье можно находится круглый год. В России в этом плане огромный и нераскрытый потенциал, а в Англии все сужено до уровня садовничества», – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» .

Билялетдинов о британцах: «Англичане в отличие от нас зациклены на себе, узковато думают, это подбешивало. У них узколобая парадигма – мало понимания о других нациях, культурах, мировоззрениях»