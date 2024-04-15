Билялетдинов о жизни в Англии: «Бесплатного ничего нет: ни образования, ни медицины – за все плати. Уровень жизни в Ливерпуле не выше, чем в любом небольшом городке России»

Теги Спартак Локомотив Динияр Билялетдинов Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия Футбол

Динияр Билялетдинов сравнил уровень жизни в России и Англии.

В 2009-2012 годах Билялетдинов выступал за ливерпульский «Эвертон».

«Поведение москвича и ливерпульца – две огромные разницы. Живут своей отдаленной жизнью, а для меня это было чуждо. Жизнь в Англии недешевая, особенно налог за общественные работы, который ты платишь ежегодно. Не дай Бог, вызовешь пожарных, скорую или полицейских – все входит в эту таксу.

Как в России, бесплатного там ничего нет: ни образования, ни медицины – за все плати. Поэтому уровень жизни в том же Ливерпуле ничуть не выше, чем в любом небольшом городке России. Мы живем в квартирах, а англичане в таунхаусах – комнатушках без особого простора. Маленький садик или дворик – на этом все.

На бумаге англичане получают больше россиян, но по факту они их тратят на все то, что им и приходится. В последнее время много путешествую по регионам России и вижу, что в малых городах есть чем заниматься. Даже в Заполярье можно находится круглый год. В России в этом плане огромный и нераскрытый потенциал, а в Англии все сужено до уровня садовничества», – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов.

Билялетдинов о британцах: «Англичане в отличие от нас зациклены на себе, узковато думают, это подбешивало. У них узколобая парадигма – мало понимания о других нациях, культурах, мировоззрениях»

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13 комментариев
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Кто-нибудь расскажет этому добряку, что медицину и образование мы оплачиваем своими налогами, медицину, допустим, прямыми отчислениями работодателя?
+12
-7
+5
Ответ Pelerin
Динияр, что ты несëшь? Ты, когда по России путешествуешь, тоже останавливаешься в самых типичных хрущëвках или всë же "аэропорт - лучший отель - лучший ресторан - до свидания"? Я уж не говорю, что в принципе в Пскове, Норильске, Петрозаводске - там проблема даже не в квартирах. Там зачастую даже работы нет толком... Так в Думу хочется?
да что же вы за беспомощные такие, что даже в таких крупных городах как Псков или Норильск работу найти не можете?
+4
0
+4
Цены на недвижимость
Ливерпуль
Москва
Цена 1 кв.м. в центральном районе
335 тыс. ₽
519 тыс. ₽
Цена 1 кв.м. не в центральном районе
163 тыс. ₽
270 тыс. ₽
Зарплата и финансы
Средняя зарплата (чистая)
163 тыс. ₽
89 тыс. ₽
Средняя ставка по ипотеке на 20 лет
3%
10%
+6
-3
+3
Ответ fraqtop
На самом деле он во многом прав, покупательная способоность в рф выше гораздо, у меня друг работает в Англии и несмотря на то, чт получает много, отдаёт огромные деньги за аренду и продукты, в итоге остаётся немного. Я, напрмер, арендуя квартиру и хорошо питаясь не трачу даже четверти от своей зп
Ты квартиру за 2500 р арендуешь ?
+3
0
+3
Щя, налетят заевропейцы, начнут поливать и доказывать что у нас хуже некуда, а там рай на земле, ну ну))
+5
-3
+2
Ответ Pelerin
Динияр, что ты несëшь? Ты, когда по России путешествуешь, тоже останавливаешься в самых типичных хрущëвках или всë же "аэропорт - лучший отель - лучший ресторан - до свидания"? Я уж не говорю, что в принципе в Пскове, Норильске, Петрозаводске - там проблема даже не в квартирах. Там зачастую даже работы нет толком... Так в Думу хочется?
А что ты Ливерпуль сравниваешь с Норильском, а не условной Казанью?
+2
0
+2
На самом деле он во многом прав, покупательная способоность в рф выше гораздо, у меня друг работает в Англии и несмотря на то, чт получает много, отдаёт огромные деньги за аренду и продукты, в итоге остаётся немного. Я, напрмер, арендуя квартиру и хорошо питаясь не трачу даже четверти от своей зп
+2
-2
0
Ответ petia.subbotin
В апреле 2024 года минимальная заработная плата в Великобритании составит 11,44 фунта в час (1349 рублей). За один час работы английская уборщица может купить 18 литров 158 мл молока. Сколько литров молока сможет купить русская уборщица?
900 мл
+1
-1
0
Ответ Подкат Мальдини
Цены на недвижимость Ливерпуль Москва Цена 1 кв.м. в центральном районе 335 тыс. ₽ 519 тыс. ₽ Цена 1 кв.м. не в центральном районе 163 тыс. ₽ 270 тыс. ₽ Зарплата и финансы Средняя зарплата (чистая) 163 тыс. ₽ 89 тыс. ₽ Средняя ставка по ипотеке на 20 лет 3% 10%
Вы забыли упомянуть цены на жратву, коммуналку, топливо и медицину. Будьте добры, чтобы было показательно.
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Ответ Подкат Мальдини
Ты квартиру за 2500 р арендуешь ?
За 40000
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