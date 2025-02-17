Организация «Прямая красная» обвинила в «предательстве» депутата Руссо: она посетила матч «Марселя», где скандировали «убить педиков!», и сфотографировалась с отрицавшим гомофобию фанатом

Во Франции депутата обвинили в гомофобии из-за посещения матча «Марселя».

Депутат Национального собрания Франции от Парижа Сандрин Руссо, представляющая партию «Экологисты», в субботу посетила домашний матч «Марселя» против «Сент-Этьена» (5:1) в Лиге 1. После игры Руссо поделилась в соцсетях своими фотографиями с главой объединения фанатов «Марселя» South Winners Рашидом Зеруалем.

После публикации фотографий Руссо подверглась критике со стороны объединения «Прямая красная», борющегося против гомофобии. Организация выступила с заявлением в Blue Sky, куда перешла из соцсети X после приобретения ее Илоном Маском. В сообщении активисты упомянули о гомофобных кричалках, которые фанаты «Марселя» скандировали во время игры.

«Мы никогда не забудем, что Сандрин Руссо во время предвыборной кампании плюнула на борьбу с гомофобией, появившись в ее разгар рядом с худшими болельщиками-гомофобами на стадионе «Велодром», кричащими: «Мы должны убить этих педиков!»

Она появилась вместе с Рашидом Зеруалем, лидером ультрас South Winners, который недавно высказался об этих гомофобных скандированиях так: «В этом нет ничего гомофобного! Мы не встаем по утрам и не говорим себе: «Я собираюсь вести войну с геями!» Кричалки остаются кричалками. Перестаньте преувеличивать».

Мы требуем объяснить то, что представляет собой как минимум очень серьезное недоразумение, а в худшем случае – непростительное предательство», – говорится в заявлении организации.

Впоследствии Руссо прокомментировала ситуацию и назвала обвинения в свой адрес беспочвенными – по словам политика, она пробыла на стадионе около получаса и не слышала кричалок болельщиков.

«У меня были билеты от мэра Марселя Бенуа Пайана. Но днем я встретила в пиццерии болельщика «Марселя» (Рашида Зеруаля – Спортс’’), и он предложил мне посмотреть матч с фанатской трибуны. Я сразу согласилась. Я не знала, кто это был. Мне дали понять, что это большая честь, потому что он значимая фигура на «Велодроме».

Я опасалась и думала, что меня будут освистывать из-за того, что я депутат парламента от Парижа, и из-за моей борьбы с гомофобией и сексизмом, но меня потрясающе приняли. Это был очень трогательный момент», – сказала Руссо.