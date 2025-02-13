Ультрас «Сент-Этьена» напали на троих болеющих за «Марсель» полицейских в штатском – один из них 5 раз выстрелил в воздух. Против жандармов завели дело, фанатам запрещено посещать матч команд
Инцидент произошел 8 декабря на матче Лиги 1, когда «Марсель» одержал победу со счетом 2:0.
На стадионе «Сент-Этьена» присутствовали сотрудники полиции Марселя в гражданской одежде, пришедшие поддержать марсельский клуб. На одном из троих мужчин был надет шарф «Марселя», хотя это запрещено указом префектуры.
В конце матча все трое подверглись нападению со стороны ультрас «Сент-Этьена». Предположительно это произошло недалеко от стадиона. Мужчины попытались защититься, назвав свои имена и объяснив, что они сотрудники полиции, однако стали жертвами угроз и насилия.
У одного из жандармов при себе было табельное оружие, которым он решил воспользоваться, чтобы скрыться. Он произвел пять выстрелов в воздух. В конечном итоге сотрудники муниципальной полиции вмешались и взяли ситуацию под контроль.
По данным ici, в отношении троих жандармов возбуждены административные и судебные дела.
В связи с этим инцидентом, а также многочисленными конфликтами, которые существовали между болельщиками команд на протяжении многих лет, фанатам «Сент-Этьена» запретили посещать матч с «Марселем», который пройдет 15 февраля.
Кроме того, запрет на демонстрацию цветов команды действует в центре Марселя и вблизи стадиона.
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