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  • Компани о матче с «Байером»: «Баварии» пришлось защищаться – и мы справились, многое сделали правильно. «Селтик» хорошо выступает в ЛЧ, они могут быть опасны»
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Компани о матче с «Байером»: «Баварии» пришлось защищаться – и мы справились, многое сделали правильно. «Селтик» хорошо выступает в ЛЧ, они могут быть опасны»

Венсан Компани дал комментарий в преддверии матча против «Селтика».

18 февраля «Бавария» сыграет против «Селтика» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре сильнее были мюнхенцы – 2:1.

«Селтик» очень хорошо выступает в Лиге чемпионов. Они могут быть опасны. Но мы обыграли их на выезде, а затем заработали один балл против «Байера». 

Когда у вас результаты хорошие, это придает дополнительные силы, поэтому завтра это должно помочь нам.

Что касается матча, против «Байера», то результат футбольного матча определяется в двух штрафных. В этом сезоне мы почти всегда играли в штрафной соперника, забивая много голов. В прошлом матче больше игры было в нашей штрафной, нам пришлось больше защищаться, и мы хорошо справились.

Мы на восемь очков впереди в Бундеслиге, так что мы многое сделали правильно. Но сейчас мы сосредоточены на «Селтике» и на том, что мы можем сделать хорошо против них», – сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoСелтик
logoБайер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВенсан Компани
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