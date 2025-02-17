Компани о матче с «Байером»: «Баварии» пришлось защищаться – и мы справились, многое сделали правильно. «Селтик» хорошо выступает в ЛЧ, они могут быть опасны»
18 февраля «Бавария» сыграет против «Селтика» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре сильнее были мюнхенцы – 2:1.
«Селтик» очень хорошо выступает в Лиге чемпионов. Они могут быть опасны. Но мы обыграли их на выезде, а затем заработали один балл против «Байера».
Когда у вас результаты хорошие, это придает дополнительные силы, поэтому завтра это должно помочь нам.
Что касается матча, против «Байера», то результат футбольного матча определяется в двух штрафных. В этом сезоне мы почти всегда играли в штрафной соперника, забивая много голов. В прошлом матче больше игры было в нашей штрафной, нам пришлось больше защищаться, и мы хорошо справились.
Мы на восемь очков впереди в Бундеслиге, так что мы многое сделали правильно. Но сейчас мы сосредоточены на «Селтике» и на том, что мы можем сделать хорошо против них», – сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.
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