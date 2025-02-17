Ди Мария о поражениях Аргентины в финалах: «Все еще принимаю лекарства, эти вещи оставляют след. Несправедливо, что немногие помнят тех, кто дошел до финала ЧМ и не победил»

Анхель Ди Мария признался, что принимает таблетки из-за прошлых неудач Аргентины.

Вингер «Бенфики» выиграл чемпионат мира 2022 года и Кубок Америки 2024 года в конце своей карьеры в сборной. До этого за три года он проиграл с командой два финала Кубка Америки и ЧМ-2014.

«Из-за этого я все еще принимаю лекарства. Я смог уменьшить их [дозировку].

Мне намного лучше, но это тоже немного затягивает... Это вещи, которые остаются с тобой, оставляют след.

Кто помнит ребят, которые дошли до финала чемпионата мира и не победили? Очень немногие, мне это кажется несправедливым. Кто говорит об этих ребятах? Никто.

Очень немногие могут рассказать, как они играли. Я говорил это много раз, когда мы стали чемпионами мира, когда мы выиграли Кубок Америки, я всегда говорил, что эти трофеи были возможны также [благодаря] предыдущему поколению», – сказал экс-полузащитник сборной Аргентины Infobae.