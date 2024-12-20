Ди Мария о победе на ЧМ: «Аргентина заслужила. В Финалиссиме мы доказали, что не только побеждаем команды из Южной Америки, но и находимся на уровне грандов Европы»

Анхель Ди Мария считает, что Аргентина заслужила право стать чемпионом мира.

Сборная Аргентины победила на чемпионате мира 2022 года в Катаре, обыграв Францию в финале (3:3, 4:2 по пенальти).

– Почему Аргентина стала чемпионом мира?

– Потому что заслужила, потому что делала все правильно, мы пришли показать, что находимся на отличном уровне.

В Финалиссиме против Италии (3:0) мы доказали, что не только побеждаем команды из Южной Америки, но и находимся на уровне грандов Европы. Так много говорилось, и что ж, думаю, после победы в том финале все посмотрели на нас по-другому и поняли, что Аргентина была и является кандидатом на звание чемпиона мира. Полагаю, что с этим мы отправились на чемпионат мира, понимая ответственность, которую мы несли.

Мы плохо начали чемпионат мира с полусумасшедшего матча [1:2 c Саудовской Аравией], с голами, которые нам не засчитали из-за офсайда. И ничего, в конце концов выиграли у Мексики , затем у Польши , и все перевернулось с ног на голову. Мы снова стали грозной сборной для всех остальных соперников, – сказал экс-игрок сборной Аргентины.