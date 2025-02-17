Месут Озил: «Я ушел из футбола, чтобы обрести покой. Хотел поиграть несколько лет и завершить карьеру в «Фенербахче», но мне не позволили»
Месут Озил назвал причину своего ухода из футбола.
Экс-полузащитник, выступавший за такие клубы, как «Реал» и «Арсенал», завершил свою футбольную карьеру в Турции. Сначала он играл за «Фенербахче», затем – за «Истанбул».
«Я ушел из футбола, чтобы обрести покой.
На самом деле, я приехал в «Фенербахче» для того, чтобы поиграть там несколько лет и завершить свою футбольную карьеру, но мне не позволили», – рассказал Озил в эфире VAV TV.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Nefes Gazetesi
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