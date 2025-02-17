Месут Озил: «Я ушел из футбола, чтобы обрести покой. Хотел поиграть несколько лет и завершить карьеру в «Фенербахче», но мне не позволили»

Месут Озил назвал причину своего ухода из футбола.

Экс-полузащитник, выступавший за такие клубы, как «Реал » и «Арсенал », завершил свою футбольную карьеру в Турции. Сначала он играл за «Фенербахче», затем – за «Истанбул ».

«Я ушел из футбола, чтобы обрести покой.

На самом деле, я приехал в «Фенербахче » для того, чтобы поиграть там несколько лет и завершить свою футбольную карьеру, но мне не позволили», – рассказал Озил в эфире VAV TV.