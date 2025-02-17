«Солари не латераль, есть проблемы с отработкой в обороне. Пабло играл в «Ривере» либо центрфорварда, либо хавбека». Комментатор Okko Дурново об аргентинце в «Спартаке»
«Солари – одаренный игрок, он умеет многое. Сильный удар, дриблинг, хорошая скорость и футбольный интеллект – все при нем. Но вот в чем проблема – «Спартак» берет этого игрока как вингера.
«Ривер» же, откуда Солари и взяли, играл по схеме без вингеров. На модель с крайними нападающими переходили лишь в экстренных случаях. То есть Пабло играть на этой позиции просто-напросто не привык.
При тренере Гальярдо была схема 3-5-2. Солари играл либо центрального нападающего, либо центрального полузащитника. И там, и там он неплохо справлялся. Но оценить его как вингера просто невозможно. Только если по играм за «Коло-Коло», но это было аж три года назад.
Гальярдо пробовал Солари и на фланге, но там игрок не прижился. Все потому что он не латераль, проблемы с отработкой в обороне явно имеются. Ведь помогать защитнику – это одно, а закрывать весь фланг в одиночку – совершенно другое. Для Солари так и не смогли найти идеальную позицию – в этом и кроется секрет его ухода из «Ривера».
«Спартак» при Станковиче играет по схеме 4-3-3. Позиция вингера имеется, но и претендентов на нее более чем. Посмотрим, найдет ли Солари счастье на другом континенте», – написал Дурново.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий