«Солари не латераль, есть проблемы с отработкой в обороне. Пабло играл в «Ривере» либо центрфорварда, либо хавбека». Комментатор Okko Дурново об аргентинце в «Спартаке»

Комментатор Okko Алексей Дурново оценил перспективы Пабло Солари в «Спартаке».

«Солари – одаренный игрок, он умеет многое. Сильный удар, дриблинг, хорошая скорость и футбольный интеллект – все при нем. Но вот в чем проблема – «Спартак» берет этого игрока как вингера.

«Ривер » же, откуда Солари и взяли, играл по схеме без вингеров. На модель с крайними нападающими переходили лишь в экстренных случаях. То есть Пабло играть на этой позиции просто-напросто не привык.

При тренере Гальярдо была схема 3-5-2. Солари играл либо центрального нападающего, либо центрального полузащитника. И там, и там он неплохо справлялся. Но оценить его как вингера просто невозможно. Только если по играм за «Коло-Коло», но это было аж три года назад.

Гальярдо пробовал Солари и на фланге, но там игрок не прижился. Все потому что он не латераль, проблемы с отработкой в обороне явно имеются. Ведь помогать защитнику – это одно, а закрывать весь фланг в одиночку – совершенно другое. Для Солари так и не смогли найти идеальную позицию – в этом и кроется секрет его ухода из «Ривера».

«Спартак » при Станковиче играет по схеме 4-3-3. Позиция вингера имеется, но и претендентов на нее более чем. Посмотрим, найдет ли Солари счастье на другом континенте», – написал Дурново.