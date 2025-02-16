Джейми Реднапп про «Тоттенхэм»: «Пока у них НФЛ и концерты Бейонсе на стадионе, владельцы счастливы. Это успешная бизнес-модель, но нет культуры побед»

Джейми Реднапп раскритиковал руководителей «Тоттенхэма».

«Я много думал об этой ситуации после поражения «шпор» от «Ливерпуля, потому что играл за оба клуба. Я пытался понять, почему «Тоттенхэм» так долго не добивается результатов.

Полагаю, что многое идет от культуры побед. Когда я был в «Ливерпуле», я не выигрывал так много, как мне бы хотелось, но каждый сезон все вокруг было направлено ​​на то, чтобы попытаться победить.

Но что касается «Тоттенхэма», я думаю, что пока у них есть американский футбол [на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум »] и концерт Бейонсе летом, они счастливы, владельцы счастливы.

Это выглядит как бизнес-модель, которая может осчастливить всех и быть успешной. Но создает ли она выигрышную среду? Нет, не создает, потому что что-то в корне неправильно.

Никогда нет логики или причины, когда он [Леви] избавляется от тренеров. Вспомните Виллаш-Боаша , он был седьмым в лиге.

Трудно предугадать, что сделает такой человек, как Дэниэл Леви , он посмотрит на ситуацию и попытается все оценить, но когда он попадает под огромное давление, тогда он склонен менять тренера.

Но он, вероятно, сейчас думает: «Кого еще я могу позвать?» Есть кандидаты, которые отлично справятся с этой работой, но я думаю, что в этом и проблема», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Реднапп в эфире Sky Sports.

На эту минуту лондонская команда занимает 15-е место в таблице и выбыла из обоих английских кубковых турниров. Клуб не попадал в топ-3 АПЛ по итогам сезона с 2018 года, последний трофей с учетом всех турниров был взят 17 лет назад – Кубок английской лиги в 2008-м.

Фанаты «Тоттенхэма» провели акцию протеста против Леви перед матчем с «МЮ». Они прошли маршем с баннерами: «24 года, 16 тренеров, 1 трофей, пришло время для перемен», «Леви – вон»