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Озил о Гюлере: «Сравниваю его с собой. Мы должны защищать таких талантов, как Арда и Йылдыз»

Месут Озил высказался о молодых игроках сборной Турции.

«Сейчас я нахожусь в периоде, когда мне не так нравится смотреть футбол.

Я сравниваю Арду Гюлера с собой. Мы должны защищать такие таланты, как Арда и Кенан Йылдыз», – сказал бывший полузащитник «Реала» и «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TRT Spor
logoАрда Гюлер
logoсерия А Италия
logoКенан Йылдыз
logoМесут Озил
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЮвентус
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