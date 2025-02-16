Озил о Гюлере: «Сравниваю его с собой. Мы должны защищать таких талантов, как Арда и Йылдыз»

Месут Озил высказался о молодых игроках сборной Турции.

«Сейчас я нахожусь в периоде, когда мне не так нравится смотреть футбол.

Я сравниваю Арду Гюлера с собой. Мы должны защищать такие таланты, как Арда и Кенан Йылдыз », – сказал бывший полузащитник «Реала » и «Арсенала».