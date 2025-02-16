В «Ахмате» заявили о полном доверии Ташуеву: «Он наш тренер. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остается»
В «Ахмате» заявили о полном доверии Сергею Ташуеву.
Сейчас «Ахмат» под руководством Ташуева находится на учебно-тренировочных сборах в Турции.
«Ташуев — наш тренер, он руководит командой. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остается. К нему есть полное доверие», — сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
Ташуев тренирует «Ахмат» с сентября 2024 года. Тогда команда шла на 15-м месте в таблице, набрав лишь пять очков в семи играх. Сейчас, по итогам 18 туров, «Ахмат» все на той же 15-й строчке. От 12-й позиции, оберегающей команду от зон вылета и стыковых игр, грозненцы отстают на три очка.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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