  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В «Ахмате» заявили о полном доверии Ташуеву: «Он наш тренер. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остается»
1

В «Ахмате» заявили о полном доверии Ташуеву: «Он наш тренер. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остается»

В «Ахмате» заявили о полном доверии Сергею Ташуеву.

Сейчас «Ахмат» под руководством Ташуева находится на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«Ташуев — наш тренер, он руководит командой. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остается. К нему есть полное доверие», — сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Ташуев тренирует «Ахмат» с сентября 2024 года. Тогда команда шла на 15-м месте в таблице, набрав лишь пять очков в семи играх. Сейчас, по итогам 18 туров, «Ахмат» все на той же 15-й строчке. От 12-й позиции, оберегающей команду от зон вылета и стыковых игр, грозненцы отстают на три очка.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Ташуев
logoпремьер-лига Россия
Ахмед Айдамиров
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев о погоне Овечкина за Гретцки: «Интересно следить за гонкой планетарного масштаба. Событие для России и всех любителей хоккея грандиозное. Дай бог, чтобы Александра никто никогда не обошел»
1012 февраля, 12:34
Ташуев о неприезде Камило на сборы «Ахмата»: «Его не будет, скорее всего. В моей карьере это не впервые – похожее было в Донецке. Ищем игрока в центр»
23 февраля, 18:18
Сергей Ташуев: «Огромное желание оставить «Ахмат» в РПЛ – это смысл моей карьеры. И чтобы дальше команда забыла о таком желании»
55 января, 07:42
Рекомендуем
Главные новости
«Ливерпуль» 21 матч не проигрывает в АПЛ – с сентября. У команды Слота 15 побед и 6 ничьих за это время
24 минуты назад
«Ливерпуль» на 7 очков опережает «Арсенал» перед играми с «Виллой», «Ман Сити» и «Ньюкаслом»
119 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» обыграл «Вулвс», «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
6129 минут назад
«Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон» – 2:1. Салах забил победный гол с пенальти
3410 минут назад
«Зенит» предложил 18 млн евро за Жерсона. «Фламенго» отказывается вести переговоры
1125 минут назад
Салах забил 23 гола в АПЛ. Больше было лишь в 1-м сезоне в «Ливерпуле» – 32
2455 минут назад
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
сегодня, 15:00Спецпроект
Игроки «Реала» испытывают «бессилие и отчаяние» по поводу судейства в Ла Лиге. В раздевалке объясняют «предвзятостью» решения арбитров в последних матчах (As)
136сегодня, 14:53
У Салаха 47 (28+19) очков в 36 матчах сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах
38сегодня, 14:49
Алаба и Рюдигер могут сыграть с «Ман Сити», Васкес не восстановится к матчу Лиги чемпионов
10сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» победили «Кызыл-Жар» и разгромили «Тобол», «Динамо» Махачкала проиграло «Ахмату»
12 минуты назад
Чемпионат Франции. «Ницца» играет с «Гавром» Кузяева, «Ренн» против «Лилля», «Лион» разгромил «Монпелье» в гостях
3315 минут назад
Режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо: «Я хочу снять де Брюйне в роли работника пекарни. Он выглядит как хороший пекарь»
416 минут назадКино
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Сон, Тель, Мэддисон, Зиркзе, Бруну и Хейлунд играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1326 минут назад
Салах забил 32 пенальти в АПЛ и повторил рекорд «Ливерпуля». В истории лиги больше лишь у Ширера, Лэмпарда и Кейна
737 минут назад
«Зенит» даже в тройку не войдет! «Спартак» станет чемпионом». Геннадий Морозов о борьбе за титул
3447 минут назад
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна против «Бетиса», «Севилья» в гостях у «Вальядолида», «Барса» встретится с «Райо» в понедельник
52249 минут назадLive
Александр Мостовой: «Сафонов правильно сделал, что перешел в «ПСЖ». Матвей не сдается и пытается всеми силами стать игроком основы»
1сегодня, 15:05
Пулишич о Консейсау: «Его страсть к игре и победный настрой выделяются больше всего. Он четко говорит, что нужно свободно играть и рисковать, особенно в атаке»
сегодня, 15:02
Хавертца прооперировали: «Успешно 🙌🏼. Буду восстанавливать форму и поддерживать «Арсенал»
1сегодня, 14:41Фото
Рекомендуем