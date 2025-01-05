Сергей Ташуев: «Огромное желание оставить «Ахмат» в РПЛ – это смысл моей карьеры. И чтобы дальше команда забыла о таком желании»

Сергей Ташуев заявил о желании сохранить «Ахмат» в Мир РПЛ.

После 18 туров грозненский клуб занимает в таблице предпоследнее, 15-е место.

«В профессии на 2025 год огромное желание оставить «Ахмат» в РПЛ . Это смысл моей спортивной жизни, моей профессии и, по сути, карьеры.

И чтобы дальше команда забыла о таком желании», – сказал тренер «Ахмата ».