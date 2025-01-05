Сергей Ташуев: «Огромное желание оставить «Ахмат» в РПЛ – это смысл моей карьеры. И чтобы дальше команда забыла о таком желании»
Сергей Ташуев заявил о желании сохранить «Ахмат» в Мир РПЛ.
После 18 туров грозненский клуб занимает в таблице предпоследнее, 15-е место.
«В профессии на 2025 год огромное желание оставить «Ахмат» в РПЛ. Это смысл моей спортивной жизни, моей профессии и, по сути, карьеры.
И чтобы дальше команда забыла о таком желании», – сказал тренер «Ахмата».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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