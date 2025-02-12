Анчелотти о победе над «Сити»: «Cезон начался по-настоящему. Четверка «Реала» в защите даже не тренировалась вместе. Несмотря на чрезвычайность ситуации, удалось из нее кое-что выжать»
Мадридский клуб обыграл «горожан» (3:2) в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы не смогли с ходу выиграть все противостояние, но небольшое преимущество получили. Игра завершилась для нас хорошо, так что мы должны быть рады.
У нас было много моментов, но и «Сити» тоже доставил нам проблем. Теперь надо хорошо подготовиться к ответному матчу. И все же эта победа придает нам уверенности.
Нет, я так не считаю [была ли эта игра лучшей за годы его тренерства в «Реале»]. Это была хорошая игра, и именно такой игры мы и ожидали. Порой недоставало баланса, но при хорошей доле самоотдачи уровень мастерства был очевидным для всех.
Этим путем и хотим идти, и мы на протяжении долгого времени об этом говорили. Вот этот путь. Сейчас сезон начался по-настоящему, и у нас есть действительно хороший результат.
Четверо игравших в защите никогда прежде так не играли и даже не тренировались вместе. Несмотря на чрезвычайность ситуации, кое-что нам удалось из нее выжать», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона
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